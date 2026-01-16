1月20日に再稼働を予定する柏崎刈羽原発6号機を、柏崎市の桜井市長と市議会議員が視察しました。 柏崎市の桜井市長は、市議会議員21人とともに柏崎刈羽原発を訪れました。視察は非公開で行われ、桜井市長らは本人確認のセキュリティシステムや6号機の中央制御室などを視察しました。 ■柏崎市 桜井雅浩市長 「(IDの不正について)本人確認を充実させたという反省をベースにした新しいシステムの説明もあったので、私も