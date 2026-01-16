2026年も、伝説の家政婦・志麻さんの新居改装に密着！1月16日（金）放送の『沸騰ワード10』では、サンシャイン池崎、ACEes・浮所飛貴、日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈が助っ人として参加し、志麻さんの古民家の改装を進めていく様子を紹介した。母屋5部屋を塗装今回、まず作業を進めるのは母屋。母屋5部屋分の天井と梁、さらに21本の柱、すべてを1日で塗装するという過酷な作業。志麻さんが目指したいのは、統一感のある古民