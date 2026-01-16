台湾メディアの自由時報は14日、2026年版の最強パスポートランキングでシンガポールが首位となり、台湾はランクを上げて33位になったと報じた。記事によると、英ロンドンに本社を置く「ヘンリー・アンド・パートナーズ（Henley & Partners）」がこのほど、国際航空運送協会（IATA）のデータを基にビザ（査証）なしで渡航できる国・地域の数を比較した最新版ランキングを発表した。1位は前回に続きシンガポールで、ビザなし渡航