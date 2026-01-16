俳優の鈴木福（21）、お笑いコンビ・はんにゃ.の金田哲（39）、内藤瑛亮監督が16日、都内で行われた映画『ヒグマ!!』完成披露プレミアナイト上演後舞台あいさつに登場した。主演を務めた鈴木が、公開延期を経て、ついに公開が決定したことへの思いを語った。【写真】『ピラメキーノ』以来！再会した鈴木福＆金田哲本作は、内藤監督が＜闇バイトVS ヒグマ＞という前代未聞なシチュエーションのオリジナル脚本で挑んだ作品。全国