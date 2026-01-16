東シナ海における資源開発をめぐり、中国による新たな構造物の設置に向けた動きが確認されたとして、外務省はきょう（16日）、中国側に抗議しました。東シナ海のガス田開発をめぐっては、2008年に日本と中国が共同開発することで合意しましたが、交渉が中断した後も、中国側が一方的に開発を進めていることが確認されています。こうした中、外務省はきょう、日中中間線の中国側の海域で、新たに1基の構造物の設置に向けた動きを確