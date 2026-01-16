◇スノーボードW杯スロープスタイル第2戦（2026年1月16日スイス・ラークス）女子予選が行われ、51・35点の14位で予選落ちした鈴木萌々（キララクエスト）が、全日本スキー連盟（SAJ）の定める派遣推薦基準を満たし、2月のミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。日本女子の出場枠は4で、すでに村瀬心椛（TOKIOインカラミ）、深田茉莉（ヤマゼン）、岩渕麗楽（バートン）の3人が確実にしていた。鈴木は新潟県生まれの