Photo: Yama3 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。洗車は好きだけど、準備が面倒。高圧洗浄機は環境的に使えない。そんな悩みをちょっと助けてくれるアイテムをを求めている人も多いのでは？そのひとつが「洗車用 HYDROナノマイクロバブル」かもしれません。洗濯機やお風呂のシャワーでも人気のナノバブルを洗車に使える製品で、高圧洗浄機のような