通勤や子どもの学校行事など、きちんと見せたい場面で頼りになる黒スカート。【ハニーズ】なら、着心地に配慮しながらも品よく決まる一枚が見つかりそうです。落ち着いた色味を活かしながら、装いが重たく見えにくい工夫が詰まっているのも魅力。今回は、そんな40・50代の毎日にフィットする「上品な黒スカート」を厳選してお届けします。いつもの装いを無理なく更新してくれるはず。 プリーツ × 厚めニ