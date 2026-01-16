タレントのアレン様が、1月15日に放送されたニュース番組「ABEMA Prime」（ABEMA）に出演。企業の“顔採用”について、私見を述べた。 番組は今回、「顔採用って今もあるの！？ ルッキズム時代に考える」をテーマに、企業による“顔採用”の実態や是非について議論を展開。アレン様は「飲食店とか販売店とか、いろんなところに自分の担当がいるわけなんですけど、顔や外見で選んだことが一度もない」とコメント。「販売職なら（見