アイドルグループ・NMB48で新エースとして活躍する芳賀礼(19)が1st写真集「ぽんっ」（双葉社）を2月18日に発売することが決定。大胆な初挑戦で、はじけるような抜群のプロポーションを披露する。 【写真】初挑戦が満載！みずみずしい笑顔と美スタイルがまぶしいです！ 「あざとさ」でファンを魅了するれいぽん。「この写真集で一番お届けしたかったのは彼女感」と本人が語るように、沖縄を舞台に海でマリ