なにわ男子の西畑大吾が16日、都内で開催されたドラマ『マトリと狂犬』（MBS・TBS系）トークイベントに、共演の細田善彦、向井理、監督の品川ヒロシと共に出席。薬物の売人役を演じた本作の撮影のエピソードを明かした。【写真】こんなかわいい笑顔、ボコボコになんてできない！西畑大吾、撮りおろしショット本作は漫画『マトリと狂犬 −路地裏の男達−』（原作・田島隆、漫画・マサシ、秋田書店「ヤングチャンピオン」連載