俳優の鈴木福が１６日、都内で主演映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督、２３日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。当初は昨年１１月２１日に公開予定だったが、クマ被害拡大の状況を受け、公開が延期されていた。鈴木は「本当にみんなで一生懸命、楽しく作った作品が、本当は１１月にお届けできるはずだったんですけど、昨今の状況もあって、延期になりましたが、やっと見てもらえることになりました」とあいさつ。社会問