17日（土）の天気九州〜東北南部は、春の暖かさが続きそうです。北陸から北の日本海側では雪や雨が降るでしょう。●西日本、沖縄晴れて洗濯日和となるでしょう。ただ、黄砂が飛来するおそれがあるため、気になる方は室内干しが良さそうです。3月下旬〜4月上旬並みの暖かさが続き、高知や鹿児島で20℃の予想です。●東日本関東や東海はよく晴れますが、北陸は午後から雨や雪のところがあるでしょう。雷を伴うところもありそうです。