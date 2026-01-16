フィギュアスケート男女の現行採点方式【シェフィールド（英国）共同】国際スケート連盟（ISU）がフィギュアスケートの改革案として、ショートプログラム（SP）とフリーの合計得点で争う方式の廃止を検討していることが16日、複数の関係者への取材で分かった。ジャンプ偏重との批判を踏まえ、表現面をより重視する大胆な改定。2027〜28年シーズンでの導入に向け、英国で開催中の欧州選手権でコーチら関係者への説明会を開いた。