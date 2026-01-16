アイドルグループ・櫻坂46が14thシングルとなる最新曲を3月11日に発売。タイトルが「The growing up train」と発表された。【撮り下ろし写真】ソロカットも！まるで姉妹のような櫻坂46メンバー昨年の12月は「13th Single BACKS LIVE!!」を神奈川・ぴあアリーナMMにて、「Buddies感謝祭2025EX」を千葉・幕張イベントホールにて2週連続で開催し、年末は「COUNTDOWN JAPAN25/26」のメインステージに出演するなど、強みとしている