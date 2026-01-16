インドのジャイシャンカル外相らと会談する茂木外相（右から2人目）＝16日、ニューデリー（共同）【ニューデリー共同】茂木敏充外相は16日、訪問先のインド・ニューデリーでジャイシャンカル外相と会談し、経済的威圧を強める中国を念頭に「地域における威圧的措置への懸念」を共有した。経済安全保障分野での協力推進で一致。対中依存度が高い半導体やレアアース（希土類）のサプライチェーン（供給網）の強靱化を目指すことで