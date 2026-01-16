阪神・石井大智投手（28）が16日、サンテレビ「熱血！タイガース党」に生出演した。昨年12月26日に第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表先行発表でひと足先にメンバー入りしている右腕はこの日、チームメートの坂本、佐藤、森下が選出されたことを喜んだ。特に女房役の坂本に対し「心強い」と笑顔を見せた。大の筋トレ好きで知られる右腕。侍ジャパンでチームメートになるドジャース・大谷翔平選手に「