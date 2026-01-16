タレント・指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ＭＥの川中子奈月心（２０）、≒ＪＯＹの逢田珠里依（２０）、江角怜音（２０）、大西葵（２０）、山田杏佳（１９）が１６日、都内で同グループ恒例の「二十歳のつどい」を開催。集まったファンへ振り袖姿を披露した。川中子は「≠ＭＥの中で私が最後に二十歳を迎えたので、メンバーがサプライズでパーティーを開いてくれた。指原さんがスペシャルゲストで来てくれて、すご