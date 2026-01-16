1月20日、14年ぶりの再稼働を予定する東京電力・柏崎刈羽原発。16日、柏崎市の桜井市長が視察に訪れ、6号機の安全対策などを確認しました。柏崎刈羽原発を訪れたのは、柏崎市の桜井雅浩市長ほか、市議会議員21人です。柏崎市・桜井雅浩市長「どのような皆さんの関係各位の雰囲気の中で、再稼働されるのかを含めて実際にもう一度確認をさせていただいて」柏崎刈羽原発をめぐっては去年12月、花角知事が再稼働に了承し、地元同意が完