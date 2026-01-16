オリックスの麦谷祐介外野手（２３）と寺西成騎投手（２３）が１６日、大阪市中央区のクールジャパンパークオオサカＷＷホールで「吉本新喜劇×オリックス・バファローズ〜関西がひとつになる夜〜」に出演。宮城県出身の麦谷、石川県出身の寺西がコテコテなナニワ文化の洗礼を浴びた。まずはマスコットのバファローブル＆ベルが登場。「花月うどん」のひとり娘・酒井藍のクラスメートとして、大将・川畑泰史の持ちネタ「カ〜！