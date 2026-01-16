◇大相撲初場所６日目（１６日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）を下し、１敗を守った。土俵際に追い込んだものの、左上手を取れず。逆に押し返されたが、素早くはたき込んだ。「集中して、体に任せたので良かったと思います」と振り返った。今場所は３日目に義ノ富士（伊勢ケ浜）に金星を配給したが、立て直して３連勝とした。全勝は平幕・阿炎のみとなったが「そういうのはあまり気