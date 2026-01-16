◆大相撲▽初場所６日目（１６日、両国国技館）西十両９枚目・嘉陽（中村）が、西十両１３枚目・出羽ノ龍（出羽海）を突き落として、５勝目を挙げた。この日は東海道本線内で発生した停電の影響で、今朝の常磐線の一部列車に遅れや運休が出た。茨城県内に部屋を構え、常磐線を利用する二所ノ関部屋と式秀部屋の一部の力士が取組時間に間に合わなくなり、開始を遅らせていた。嘉陽は「ちょうど自分が髪を直していた時に、（