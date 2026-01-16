◆大相撲▽初場所６日目（１６日、両国国技館）西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、東前頭５枚目・玉鷲（片男波）を寄り切って、４勝目を挙げた。「右で攻めていけた。右の攻めは大事にしたい。稽古場でもやっているので」と振り返った。玉鷲には初対戦から４連敗していたが、この日の勝ちで連勝。「いつも玉鷲関には一方的に負けていた。起こされずに勝てるようになってきていて、自分の力がついてきているところもある