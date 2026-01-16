立憲民主党と公明党は衆議院選挙に向けて、新党の「中道改革連合」を結成しました。立憲民主党・野田代表：人間中心主義で人間の尊厳を重視したというそういう理念のもとに、それに賛同する人たちが集まってくるという構図の元で新しい党を。公明党・斉藤代表：「中道改革連合」をつくることができたというのは、大変大きな今、一歩を踏み出したという気持ち。ロゴマークも発表され、立憲と公明それぞれのロゴのブルーの中間色を使