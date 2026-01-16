舞台は田舎町にひっそり佇むレトロな理容室。理容師でありながら“裏用師（りようし）”として裏の顔を持つ店主の月白司（草川拓弥）のもとで、住み込みで働くことになった元美容師の日暮歩（中島歩）。日暮は“裏用師”の世界へと引き込まれていく…。── おふたりは初共演。お互いの第一印象を教えてください。中島人形のようにキレイなお顔ですが、どこか狂気を孕んでいる雰囲気に、最初はビクビクしていました。草川嘘で