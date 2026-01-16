冬の終わりと春の始まりが交差する、静かな時間。COCO DEALから、2026年SSの世界観を映し出すWEBビジュアルvol.1「Evolving Light」が公開されます。レースやレイヤードが生み出す陰影、ふんわり差し込む光のようなスタイリングが、装いに新しい季節の気配を添えて。今すぐ着たい軽やかさと、これから訪れる春への高揚感をそっと感じさせるビジュアルに心がときめきます♡ 光を重ねる、春のレイヤード美学