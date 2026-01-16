１６日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１４８０円３３銭（３・３２％）高の４万６１２７円１９銭だった。今週の株式市場は、前週末に高市首相が衆院解散の検討に入ったと報じられたことを受け、総選挙で与党が議席を伸ばし、高市氏が掲げる経済政策が加速するとの観測から大きく値上がりし、各株価指数は連日で最高値を更新した。１５、１６日にはその反動で