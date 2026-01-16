Instagramなどを運営するMeta社が対策をとったとしている著名人になりすます詐欺広告について、ロイター通信はMeta社が意図的な規制回避をしていたと報じました。Meta社は、日本テレビの取材に「事実とは異なる」と反論しています。SNSを入り口にした投資詐欺では、投資家のテスタ氏や前澤友作氏ら著名人になりすました広告から詐欺被害に遭うケースが多くみられています。ロイター通信は、こうした詐欺広告への対策について記載さ