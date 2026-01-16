言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！日本の原風景や伝統を感じさせる、素朴で優しい響きの言葉が集まりました。リズムを楽しみながら正解を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□びもちむぎ□□□□べうた答えを見る↓↓↓↓↓正解：わら正解は「わら」でした。▼解説それぞれの言葉に「わら」を入れると、次のようになります。