群馬県を代表するマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」。馬をモチーフにしたかわいらしいフォルムが人気を博しています。ぐんまちゃんについて、あなたはどこまで知っているでしょうか。ぐんまちゃんの特技は？1. みんなを元気にする力2. 縄跳びの二重跳び3. みんなを癒やす不思議な力4. こんにゃくを作れる答えを見る↓↓↓↓↓正解：みんなを癒やす不思議な力正解は「みんなを癒やす不思議な力」でした。▼解説ぐんまちゃんオ