¥¢¡¼¥È¥È¥¤ ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOP MART¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¿·Å¹ÊÞ¤òÊ¡²¬¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÊ¡²¬PARCO¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥Ö¥°¥Ã¥º¤¬Ë­ÉÙ¡ª¥ª¡¼¥×¥ó¤òµ­Ç°¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¸þ¤±¤Î¿·¾¦ÉÊ¤âº£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖPOP MART Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÊ¡²¬¥Ñ¥ë¥³¤Ë½é½ÐÅ¹¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×