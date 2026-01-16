「こんないっぱい作って大丈夫なのかな？」現役保育士でアイドルグループ「MightyParfait」の香坂星奈(宮崎県出身)が投稿した?驚き?が、「初々しくていい」と話題になっている。「すごすぎる、、、」とXにコメントし、夜の繁華街らしき場所で撮影したショート動画を投稿。「ここ、ローソンあるのに、あっちファミマもあるよ」と香坂が驚くシーンからスタート。その後、別方向を指差し「あっちもファミマある！こんなにいっぱ