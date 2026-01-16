大相撲初場所＞◇六日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】芝田山親方が絶賛した「金の取れる相撲」前頭七枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）が前頭九枚目・豪ノ山（武隈）の猛攻に耐え、激闘を制して5勝目を挙げた。壮絶な一番に「すばらしい」「今日のMVPです！」とファンは大興奮、解説の芝田山親方も「金の取れる相撲」と絶賛した。立ち合い張っていった豪ノ山が猛烈な勢いで突っ張って攻めると、客席からは大きな歓声が沸き起こっ