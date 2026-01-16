共産党の志位和夫議長は16日の記者会見で、次の衆議院選挙に立候補しないことを表明した。【映像】小泉総理の仕草をまねる志位議長（実際の様子）会見で志位議長は「この33年間、日本の政治が直面した根本問題について正面からの議論をしてきたと思います。どれもが自分としては全力を傾けて1回1回の質問戦に臨みました。そのすべてが思い出深いものであります。33年にわたって衆議院議員として国会に押し上げていただき活動を