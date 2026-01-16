16日、お昼時の東京都内のコンビニでは、次々と弁当を手に取る客の姿がありました。特大コロッケ弁当が税抜き398円、おにぎりが税抜き98円と、とてもお安くなっていました。利用客は「値段も安いし、種類も多くていい」「めっちゃお手頃だと思う。なんかお弁当屋さんみたい」と話します。東京・池袋に2025年出店した格安コンビニ。黄色とピンクの看板には「min・naka」という店名が。現在、都内と埼玉に3店舗を展開する新規参入の