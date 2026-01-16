グラビアアイドル加藤玲菜が、16日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを投稿した。加藤は「人生初のグラビアに挑戦しました!!とっても緊張しましたが、これから一生懸命頑張っていきます」とコメントし、水着姿のグラビアを投稿した。加藤はビキニ姿で横を向いており、94センチのダイナマイトバストを見せつけている。続いての投稿でも「ぜひぜひ見てください!」と呼びかけ、ビキニ姿でピースサインをしたオフショット