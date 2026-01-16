スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが、妹でスピードスケート女子日本代表の高木美帆からのプレゼントを披露した。菜那さんは１６日、自身のインスタグラムに「ＭａｄｅｉｎＭｉｈｏ」と書き出し、「みほからのプレゼント手作りだから私だけの猫みみ」と、妹の美帆からプレゼントされた猫耳のニット帽をかぶった様子を披露した。「はいかわいい。帽子もｍｙｓｉｓｔｅｒ も」とつづり、「ね