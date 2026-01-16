タレント・菊地亜美が人気女優との２ショットを披露し、話題となっている。菊地は１６日、自身のインスタグラムに「こないだ今年初景子さんとランチ♡」と書き始め、女優・北川景子と昼食をともにしたことを報告。「お迎えまでマシンガンに話して楽しかった」と振り返り、「景子さん写真撮る時絶対、ぐい！っと私より前に出てくれるの。私の顔がドデカくならないように！（とは言わずに自然にｗ）」と明かした。続けて、