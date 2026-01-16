CHOCOLATE Inc.は、ギャルに憧れるネコ「ギャルネコ」のポップアップイベント「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」を1月30日から2月15日の期間中、東京・渋谷のSHIBUYA109渋谷店で開催する。「ギャルネコ」に登場するキャラクター「ツナ」の誕生日である2月7日(ツナの日)には、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースにてイベントを開催。当日は、ツナが登場するグリーティングイベントや、オリジナルのノベルティが手に入るアンケ