◆大相撲▽初場所６日目（１６日、両国国技館）東前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）が初黒星を喫した。西同５枚目・美ノ海（木瀬）に左を手繰って振ったが、足を止めずに出てくる相手に押し出された。「まわしを取らせたくないと考えすぎた。立ち合いも甘かった」と肩を落とした。今場所は初日から５連勝と好調だった。だが、白星が続いたことで「連勝したい、もっと星を伸ばしたいと考えてしまった」と反省。「これでまた自分の相