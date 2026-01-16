薩摩川内市で16日午後、住宅が全焼する火事があり、1人が遺体で見つかりました。 警察によりますと16日午後3時前、薩摩川内市東郷町斧渕の無職、西村英徳さん(76)の住宅から出火。木造2階建ての住宅1棟およそ250平方メートルが全焼しました。 火は、およそ2時間半後に鎮火しましたが、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。西村さんは40代の息子と娘の3人暮らしで、現在、娘と連絡が取れていないということです。 警察で