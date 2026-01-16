17日からの共通テスト本番…。緊張もあるかと思いますが、受験生の皆さんが気を付けるポイントを聞きました。 まず、勉強面です。いまからは「新しい問題は解かない」です。 （鹿児島高等予備校 増田友規統括部長） 「これまで十分勉強してきた、これ以上やっても新しいものは出ないと開き直るしかない。今から新しい問題を解くよりは、これまで勉強してきた内容の復習に徹して記憶の定着を図ることが大事」 そして生活面で