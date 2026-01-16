投資グループのアシスタントをかたる女性名義のアカウントからSNSでウソの投資話を持ちかけられ、北九州市に住む76歳の男性が、現金1500万円をだまし取られました。警察によりますと、去年11月、北九州市八幡西区に住む76歳の会社員の男性が投資先を探すためインターネットを見ていたところ、「有益な情報があります」などと書かれたサイトを見つけました。クリックすると、投資グループのアシスタントを名乗る