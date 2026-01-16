ロンドンでポンドドルはしっかり。ロンドンでポンドドルはポジション調整とみられる買いに支えられて強含み、1.34台を回復し、一時1.3413付近まで上昇した。ユーロポンドは対ドルでのポンド高を背景に弱含み、一時0.8661付近まで軟化した。 GBP/USD1.3409EUR/GBP0.8664