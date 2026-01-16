TOSテレビ大分 飲酒運転事故の被害者遺族団体が16日、見直しの議論が進められている危険運転致死傷罪の適用基準について、アルコールの数値をさらに低くすることなどを求める要望書を平口法務大臣に提出しました。 要望書を提出したのは、飲酒運転で次男を亡くした大分県国東市の佐藤悦子さんが共同代表を務める団体です。 危険運転致死傷罪の適用について、2025年12月の法制審議会の部会では、新たにアルコー