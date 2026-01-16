なにわ男子の西畑大吾（２９）が１６日、都内で行われたＭＢＳ系主演ドラマ「マトリと狂犬」の先行上映イベントに、共演の細田善彦（３７）、向井理（４３）、監督を務めるお笑いコンビ・品川庄司の品川ヒロシ（５３）と登壇した。連続ドラマ単独初主演の西畑は薬物の売人を演じる。麻薬取締官の細田と、警察役の向井と格闘するシーンが多かったことを回想。「１、２話を見ていただいて分かると思いますが、ホンマにボコボコに