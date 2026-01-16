萩生田光一氏自民党の萩生田光一幹事長代行は16日、高市早苗首相が23日召集の通常国会冒頭に衆院を解散する意向を固めたことに関し「責任感からいろいろな思いを巡らせたとすれば理解はできる。決まった以上は一致団結して勝利を目指すのみだ」と自身のブログに記した。「責任ある積極財政」など独自カラー発揮のため、一度リセットが必要だと判断したと首相の心中を推し量った。衆院解散時期を巡り、萩生田氏は先のインター