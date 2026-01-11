ニューストップ > スポーツニュース > スイスでスノーボードW杯予選 岩渕麗楽は日本代表を確実と認定 村瀬心椛 スキー連盟 スノーボード ワールドカップ OKI ヨネックス スイス TOKIO 共同通信 スイスでスノーボードW杯予選 岩渕麗楽は日本代表を確実と認定 2026年1月17日 0時1分 リンクをコピーする スロープスタイル女子予選1回目の岩渕麗楽＝ラークス（共同）【ラークス（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は16日、スイスのラークスでスロープスタイル第2戦の予選が行われ、女子は岩渕麗楽（バートン）が1位となり、2位の深田茉莉（ヤマゼン）、7位の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）とともに上位10人で争う18日の決勝に進んだ。鬼塚雅（ISPS）と鈴木萌々（キララクエスト）は落選。スロープスタイルとビッグ 記事を読む おすすめ記事 【スノーボード】２１歳・木村葵来が日本勢最高の５位 弟・悠斗９位、“スピンマスター”荻原大翔１３位…スロープスタイルＷ杯第１戦 2026年1月11日 9時10分 【スノーボード】工藤璃星 初の五輪へ「きっと人生の中で特別なものになる」 2026年1月11日 5時2分 【スノボ】清水さら2位で決勝へ 肩負傷で10カ月ぶり実戦 工藤、小野、冨田姉妹も突破 W杯HP第5戦 2026年1月15日 20時8分 【スノーボード】１９歳・深田茉莉が日本勢最高２位でスロープスタイルでも表彰台 村瀬心椛３位 鈴木萌々４位…Ｗ杯第１戦 2026年1月11日 8時45分