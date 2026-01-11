スロープスタイル女子予選1回目の岩渕麗楽＝ラークス（共同）【ラークス（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は16日、スイスのラークスでスロープスタイル第2戦の予選が行われ、女子は岩渕麗楽（バートン）が1位となり、2位の深田茉莉（ヤマゼン）、7位の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）とともに上位10人で争う18日の決勝に進んだ。鬼塚雅（ISPS）と鈴木萌々（キララクエスト）は落選。スロープスタイルとビッグ