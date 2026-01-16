女優中島瑠菜（19）が16日、都内で主演映画「とれ！」の初日公開記念舞台あいさつに出席した。中島が演じる主人公、美咲は母子家庭で親に負担をかけないために、バイトをしながら高校生活を送っていた。まいきち（20）が演じる親友の皐月は大学進学を目指している。ある日、美咲が撮ったVlog（ブイログ）のような物が映り、動画投稿が瞬く間にバズる。2人はチャンスと思い、続けざまに心霊のフェイク動画を投稿して広告収益を得る