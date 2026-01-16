16日朝、小坂町で自宅屋根の雪下ろしをしていた男性が転落して大けがをしました。仙北市では除雪機に指を巻き込まれて男性が大けがをしています。鹿角警察署の調べによりますと16日午前7時ごろ、小坂町小坂で自宅屋根の雪下ろしをしていた74歳の男性が約2.6メートルの高さから転落しました。男性は胸や背中の骨を折る大けがをしました。一方、仙北市田沢湖卒田では午前6時ごろ、自宅敷地内の除雪作業をしていた46歳の男性が